Esplosione a Roma, residenti uniti per il risarcimento: “Non è stato un caso”

La voce dei residenti

“Non è stato un caso”. Così inizia il cartello messo in evidenza dal comitato dei genitori della scuola Balzani, vicina al luogo del disastro. L’esplosione del distributore di benzina in via dei Gordiani a Roma, ha lasciato il quartiere sotto shock, quattro giorni dopo l’accaduto.

Il forte spavento e la voglia di giustizia

Il timore per quello che poteva essere un evento ancora più tragico si mescola con la collera degli abitanti. Le conseguenze dell’incidente sono state profonde e i residenti non intendono restare in silenzio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Incontro decisivo: assemblea in vista

L’idea di un’assemblea pubblica sta prendendo piede tra gli abitanti della zona interessata. Lo scopo? Organizzarsi per chiedere un risarcimento adeguato e scongiurare che simili situazioni possano ripetersi in futuro.

Scuola Balzani inagibile: 370 bambini senza aule

La scuola primaria Romolo Balzani, parte dell’Istituto Comprensivo Simonetta Salacone, è stata dichiarata inagibile dopo l’esplosione che ha sconvolto via dei Gordiani. L’edificio, situato a pochi passi dal luogo dell’incidente, ha riportato danni significativi: finestre esplose, banchi rovesciati, vetri disseminati nei corridoi e una crepa strutturale che compromette la possibilità di riaprire in tempi brevi.

Un colpo durissimo per la comunità scolastica, che ora si ritrova con 370 bambini privi di un’aula. “È inaccettabile che un evento del genere lasci le famiglie e il personale senza certezze”, commentano alcuni genitori che questa mattina si sono radunati davanti al cancello della scuola, sbarrato con nastro rosso e cartelli di pericolo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Danni anche ad altre scuole vicine

L’onda d’urto dell’esplosione non ha risparmiato neppure altre strutture educative della zona. La scuola dell’infanzia “Il Piccolo Principe”, anch’essa vicina all’epicentro, ha subito danni minori ma tali da richiedere verifiche statiche prima di consentire il rientro dei bambini.

Secondo quanto riferito dai tecnici comunali, l’esplosione ha interessato un ampio raggio, con vetri infranti e calcinacci caduti anche in edifici residenziali limitrofi.

Il Municipio al lavoro per soluzioni alternative

Il Municipio ha dichiarato ufficialmente la scuola Balzani inagibile e avviato un tavolo tecnico con il Comune di Roma per individuare soluzioni provvisorie. Tra le ipotesi al vaglio, il trasferimento temporaneo degli alunni in altre strutture del quartiere e l’utilizzo di moduli scolastici prefabbricati. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

“Stiamo lavorando senza sosta per garantire la continuità didattica ai bambini coinvolti”, ha dichiarato un portavoce municipale. “Ma la situazione è complessa e richiederà tempo. La sicurezza viene prima di tutto”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Rabbia e preoccupazione delle famiglie

Nel frattempo, monta la protesta tra i genitori. “Non possiamo accettare che 370 bambini restino senza scuola per un tempo indefinito”, spiega una madre visibilmente scossa. “Chiediamo interventi urgenti e un cronoprogramma certo per il rientro”.

Molti residenti della zona segnalano inoltre che la fragilità delle strutture scolastiche era già nota e più volte denunciata negli anni. “Questo disastro era evitabile con una manutenzione più attenta”, accusa un comitato di quartiere.

Un trauma per il quartiere

L’esplosione a via dei Gordiani, oltre ai danni materiali, lascia un segno profondo in una comunità che si sente vulnerabile e in cerca di risposte. Mentre i rilievi delle autorità competenti proseguono per chiarire le cause dell’incidente, la priorità resta quella di dare ai bambini della Balzani e alle loro famiglie una prospettiva di ritorno alla normalità.

© Riproduzione riservata