Esplosione a Roma: strade bloccate e fermate metro chiuse: come cambia la viabilità

Un’esplosione scuote il Prenestino

L'esplosione di una pompa di benzina nel quartiere Prenestino di Roma ha provocato il caos nella viabilità della zona. L'incidente, avvenuto in via dei Gordiani, ha portato alla chiusura immediata delle strade adiacenti, tra cui il tratto compreso tra via Casilina e via Checco Durante. Chiuso anche un tratto di via Casilina nelle vicinanze dell'area coinvolta dall'esplosione. Le pattuglie delle forze dell'ordine sono state dispiegate sul posto per gestire la situazione e monitorare il traffico che si è rapidamente accumulato.

Modifiche al trasporto pubblico

Per far fronte all'emergenza, ulteriori unità della polizia locale sono intervenute per assistere nelle operazioni sul campo e tentare di ripristinare un flusso di traffico più regolare. L'impatto dell'esplosione è stato significativo anche sui mezzi pubblici: Roma Mobilità ha comunicato la chiusura della linea Metro B tra le fermate Piramide e Laurentina. Allo stesso tempo, i percorsi degli autobus urbani hanno subito deviazioni; ad esempio, la linea 412 è stata reindirizzata per evitare l'area interessata dai disagi.

Danni e accertamenti in corso

L'esplosione ha causato danni materiali non indifferenti. Squadre specializzate sono al lavoro per valutare l'entità dei danni agli edifici circostanti e ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Mentre le indagini proseguono per stabilire le cause esatte dell'incidente, residenti e commercianti locali esprimono preoccupazione per le conseguenze a lungo termine sull'attività quotidiana.

Social media e aggiornamenti in tempo reale

Sui social media si moltiplicano i commenti e le segnalazioni degli utenti che cercano di evitare l'area colpita dall'esplosione. L'account Twitter @InfoAtac ha diffuso tempestivamente aggiornamenti sulla situazione del trasporto pubblico, confermando la variazione dei servizi in risposta alle necessarie disposizioni delle autorità competenti.

