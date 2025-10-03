Il primo fine settimana di ottobre regala una carrellata di appuntamenti culinari nei borghi intorno a Roma. È un’opportunità per immergersi nei sapori autentici delle stagioni con eventi che celebrano l’uva, le tacchie ai funghi porcini, la seppia, e altre delizie tipiche come il formaggio e la pizzetta.

Tra stand affollati e musiche che riecheggiano tra le vie, questi eventi non sono solo un invito al palato ma anche all’anima. Scopriamo insieme i dettagli di queste feste programmate per sabato 4 e domenica 5 ottobre.

Ostia e la Sagra della Seppia

A pochi passi dal mare, in piazza Anco Marzio a Ostia, si svolge la sesta edizione della Sagra della Seppia. Fino a domenica 5 ottobre, i visitatori potranno assaporare piatti dedicati alla seppia preparati anche senza glutine. Il tutto accompagnato da spettacoli e intrattenimento musicale dalle 12 alle 23. Una manifestazione organizzata da Ostia Ristora e Romevents, che promette di stuzzicare i palati dei partecipanti.

Bellegra: Tacchie ai Funghi Porcini

Nelle pittoresche valli del Sacco e dell'Aniene si ripete un classico della tradizione locale: la Sagra delle Tacchie ai Funghi Porcini. Dal 3 al 5 ottobre e poi ancora dal 10 al 12 ottobre, Bellegra diventa il cuore pulsante della gastronomia tipica con piatti tramandati dalle nonne del posto. Non manca l'artigianato locale e spazi dedicati ai più piccoli. Gli spettacoli serali accendono ulteriormente l'atmosfera festiva.

Pizzetta Fritta a Subiaco

Sabato 4 ottobre Subiaco accoglie i buongustai per la quinta edizione della Sagra della Pizzetta Fritta in piazza Roma dalle ore 10. Un evento per tutti coloro che vogliono godersi una giornata all’insegna del gusto in un contesto storico affascinante.

Sapori montani: Sagra del Formaggio a Supino

Domenica 5 ottobre è il turno di Supino con la Sagra del Formaggio presso Località Ortelle (La Cona). La giornata parte alle 11 con una divertente Gara di lancio del formaggio organizzata dall'Asd Collelavena – I Ciclopi del Formaggio. Stand gastronomici apriranno alle 12:30 offrendo una varietà di piatti in cui il formaggio è protagonista assoluto.

Capena festeggia il Centenario della Vendemmiale

L’autunno porta con sé la Vendemmiale centenaria a Capena, dal 3 al 5 ottobre. Questo evento non solo celebra l’uva ma coinvolge l’intera comunità in attività che spaziano dalla cultura allo sport. Tra gare podistiche e passeggiate botaniche fino alla degustazione dei vini locali direttamente dalla Bocca del Leone Capenate, ogni giorno è ricco di sorprese e tradizioni da scoprire.