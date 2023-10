Esplosione in palazzina a Ferrara, un morto e un disperso – Video

(Adnkronos) – Il corpo privo di vita di un uomo è stato ritrovato ad Argenta (Ferrara) dove ieri è crollata una palazzina per un'esplosione. "Continuano le operazioni di ricerca dell'ultimo possibile disperso", si legge sul profilo X dei Vigili del fuoco. L'intervento dei vigili del fuoco è iniziato intorno alle 21:45 di sabato 22 ottobre per l’esplosione per probabile fuga di gas di un’abitazione di due piani ad Argenta, un comune nella provincia di Ferrara. Le squadre Usar, avevano riferito i Vigili del Fuoco, sono impegnate nella ricerca di due possibili dispersi. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

