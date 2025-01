Esselunga, buono da 500 euro per tutti i clienti | Folle impazzite alla cassa, purtroppo la verità è un’altra: TRUFFA

Arriva l’avviso “Buono Esselunga da 500 euro”, molti clienti hanno ricevuto questa comunicazione. L’amara verità è un’altra.

Oggi fare la spesa è diventata una vera e propria operazione strategica dove ogni scelta viene ponderata accuratamente.

Questo perchè i recenti rincari hanno messo in difficoltà non poche famiglie costringendole spesso a rinunciare a tantissimi alimenti e a limitarsi ad acquistare lo stretto necessario.

In particolare chi vive situazioni lavorative precarie fatica a coprire tutte le spese, visto che ormai oltre agli aumenti nel settore alimentare si pongono anche bollette più alte e altri costi fissi.

Pertanto quando arrivano supporti come buoni spesa o contributi da parte di enti pubblici, i cittadini non si lasciano sfuggire queste vantaggiose opportunità.

Bonus Esselunga da 500 €?

Nel contesto attuale, ogni annuncio o segnale da cui sia possibile trarre beneficio viene immediatamente captato come una vera e propria possibilità che consenta realmente di risparmiare. Ciò però, richiede sempre la massima attenzione per evitare di finire in trappole indesiderate. Sapere riconoscere cosa sia vero e cosa sia frutto di inganno è fondamentale.

Purtroppo, i malintenzionati sono sempre pronti ad approfittare delle debolezze e del momento di vulnerabilità di molte famiglie per ottenere guadagni illeciti. Ed è proprio a questo proposito che una nuova truffa online è pronta a colpire molti utenti: il falso “buono Esselunga da 500 euro”.

L’avviso diffuso in questi giorni

Come riporta casertanotizie.com, ultimamente si sta diffondendo sul web e in generale sui social un vero tentativo di truffa legato ad campagna fraudolenta che promette un buono spesa Esselunga dal valore di 500 euro. Un’offerta che, per chi è in difficoltà, appare irresistibile. Tutto questo però non è altro che un inganno. Esselunga al fine di tutelare i consumatori ha immediatamente risposto a questo truffa mettendo in guardia i clienti attraverso un comunicato ufficiale.

Secondo quanto riportato dall’azienda, questi messaggi rientrano nella categoria del phishing, una pratica illecita mirata a sottrarre informazioni personali o denaro. I truffatori inviando email o messaggi apparentemente legittimi spingono gli utenti a cliccare su link ingannevoli. Questi link conducono a siti web falsi progettati esclusivamente per rubare dati sensibili, come credenziali di accesso o informazioni bancarie. In alcuni casi i messaggi possono persino attivare servizi a pagamento non richiesti. Esselunga nel suo comunicato ha riportato alcuni consigli per difendersi e riconoscere queste truffe, precisando che Esselunga provengono esclusivamente da indirizzi che terminano con “@esselunga.it” o “@newsletter.esselunga.it”. Qualsiasi altro dominio è da considerarsi sospetto. In ogni caso è consigliabile non cliccare su link non verificati.