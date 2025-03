Essere genitori: le difficoltà economiche, la gestione familiare e la storia di una famiglia con 7 figli

Essere genitori oggi non è mai stato così complesso. La società moderna impone ritmi frenetici, una precarietà economica diffusa e aspettative spesso irraggiungibili. Eppure, c’è chi continua a scegliere di dedicarsi alla famiglia con un coraggio e una dedizione fuori dal comune. Una di queste storie è quella di Nicola Miccoli, papà di sette figli, raccontata da Floriana Rullo sul Corriere della Sera e che ogni giorno affronta e supera le sfide della vita familiare con un’organizzazione degna di un direttore d’orchestra.

La famiglia Miccoli: un microcosmo di amore e organizzazione

Nicola Miccoli è il direttore dell’ufficio postale di Ponderano, in provincia di Biella. Nato nel 1982, ha dedicato la sua vita alla famiglia e al lavoro, trovando un equilibrio che sembra quasi impossibile in un contesto sociale in cui tutto scorre troppo velocemente. Insieme alla sua compagna Serena, Nicola ha scelto di costruire una famiglia numerosa: sette figli tra i 16 e i 5 anni, ciascuno con esigenze e sogni diversi.

La loro quotidianità è un mosaico di impegni e responsabilità. Per Nicola e Serena, ogni giorno è una sfida logistica: organizzare i trasporti, la spesa, i compiti scolastici, le attività sportive. La pianificazione diventa il cuore pulsante della famiglia, sostenuta da una rigida tabella di marcia e da un pullmino a nove posti, indispensabile per gli spostamenti.

Difficoltà economiche: il risparmio e le rinunce

Crescere sette figli significa fare scelte ponderate e sacrificare il superfluo. La famiglia Miccoli conosce bene il valore della rinuncia: i pasti fuori casa sono un lusso raro, preferendo invece cucinare insieme e condividere momenti di convivialità domestica. I giochi e i vestiti si tramandano da un figlio all’altro, riducendo al minimo gli sprechi. I regali, quando ci sono, sono pochi e mirati, privilegiando l’esperienza alla materialità.

Nonostante tutto, la stabilità economica di Nicola, garantita da un lavoro part-time presso Poste Italiane, permette di vivere la genitorialità con un respiro più sereno. Dopo aver lasciato un impiego in un’azienda privata che non gli permetteva di conciliare lavoro e famiglia, Nicola ha trovato in Poste Italiane la giusta dimensione per godere della presenza dei figli senza sacrificare il reddito.

L’impatto psicologico della genitorialità

Oltre alle difficoltà economiche e organizzative, c’è un aspetto meno visibile ma altrettanto presente: la tenuta psicologica dei genitori. Nicola e Serena hanno imparato a sostenersi a vicenda, consapevoli che la coesione familiare passa anche dalla capacità di mantenere un equilibrio emotivo. I momenti di sconforto non mancano, ma l’amore per i figli è il collante che tiene insieme l’intera struttura.

Un modello di resilienza

La storia della famiglia Miccoli è un esempio di come, nonostante le difficoltà, sia possibile vivere la genitorialità come un’avventura straordinaria. In una società che tende a privilegiare il benessere individuale e la carriera, Nicola ha scelto una strada diversa: mettere i figli al centro della propria vita.

Il messaggio che emerge dalla sua esperienza è semplice ma potente: la famiglia non è solo un insieme di persone che convivono, ma una comunità che cresce e si sostiene a vicenda. La felicità non deriva dal possedere, ma dal condividere. E Nicola lo dimostra ogni giorno, con il sorriso di chi sa di aver fatto la scelta giusta, nonostante tutto. Che la politica ne tenga conto, favorendo e agevolando l’istituzione famiglia con provvedimenti economici e sociali.

