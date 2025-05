Essere genitori oggi: è davvero il padre o la madre l’unico riferimento per un bambino?

Il tema della genitorialità, e in particolare delle famiglie LGBTQ+, è da tempo al centro di una discussione sociale e giuridica che solleva interrogativi fondamentali sul riconoscimento dei diritti e sull’evoluzione dei modelli familiari. La recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha legittimato la figura di due madri nel caso di una coppia omogenitoriale, ha suscitato una serie di reazioni contrastanti, in particolare da parte di chi considera questa decisione come un attacco al ruolo tradizionale del padre. Tra questi, uno degli oppositori più noti è l’avvocato Simone Pillon, che, con toni decisi, ha definito la decisione della Corte un “atto grave” che cancellerebbe, con un semplice tratto di penna, la figura paterna. Ma come rispondono le famiglie omogenitoriali e la società civile a queste affermazioni? LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La posizione della Corte Costituzionale: diritti e riconoscimento

La sentenza della Corte Costituzionale si inserisce in un contesto più ampio di evoluzione dei diritti civili in Italia, un Paese che, purtroppo, ha storicamente mostrato lentezza nell’adattarsi alle trasformazioni sociali e alle necessità delle famiglie non tradizionali. La Corte ha infatti ritenuto che il riconoscimento della maternità legittima di due donne nei confronti di un bambino nato all’estero fosse un atto di giustizia sociale, volto a proteggere il benessere del minore e a garantire la parità di trattamento per tutte le famiglie. La decisione non cancellerebbe la figura del padre, ma semmai rifletterebbe l’intento di riconoscere una realtà che esiste già: molte famiglie sono formate da due madri o due padri, e il loro amore per i figli è altrettanto legittimo di quello di una coppia eterosessuale.

L’accusa di Pillon: “Cancellazione del padre” o evoluzione della genitorialità?

L'affermazione di Simone Pillon, che parla di una "cancellazione" della figura paterna, è un richiamo a una visione tradizionale della famiglia. Nonostante il tono deciso e drammatico del suo intervento, che lega la decisione della Corte all'idea di un "pericolo" per i bambini e per il diritto naturale, le sue parole, secondo i sostenitori della sentenza della Consulta, non affrontano la complessità dei nuovi modelli familiari e del concetto stesso di genitorialità. Il fatto che due donne possano essere riconosciute come madri legittime, sostengono, non implicherebbe in alcun modo l'eliminazione della figura del padre, ma piuttosto il riconoscimento che il ruolo genitoriale non si limita a un solo modello.

E ancora: le famiglie omogenitoriali non sono meno capaci di educare e crescere i propri figli di quelle eterosessuali, e la presenza di una o più figure genitoriali non deve essere legata al sesso o all’orientamento sessuale di chi le ricopre. Rifiutare questa realtà significa ignorare le esperienze quotidiane di migliaia di bambini che crescono in famiglie formate da genitori dello stesso sesso e che, seppur privi di una figura paterna o materna “tradizionale”, vivono infanzia e adolescenza in un ambiente sereno, affettuoso e stabile.

La critica al “costrutto ideologico”: una prospettiva limitata

Pillon accusa la sentenza della Corte Costituzionale di essere il frutto di un “costrutto ideologico” che sovverte il “diritto naturale”. La nozione di “diritto naturale” è sempre stata controversa, poiché si basa su un’idea di ordine universale che, tuttavia, varia da cultura a cultura e da epoca a epoca. L’idea che esista un modello di famiglia unico, e che le famiglie omogenitoriali siano perciò “antinaturali”, è una visione che non solo esclude una parte della società, ma non tiene conto dei cambiamenti che la stessa società ha vissuto nel corso dei decenni.

La questione del “pericolo” e della “sostituzione del legislatore”

La preoccupazione di Pillon circa una presunta "invasione di campo istituzionale" da parte della Corte Costituzionale è legittima se letta in un contesto in cui si considera il Parlamento come l'unico ente in grado di legiferare su certe tematiche. Ma la funzione della Corte Costituzionale è proprio quella di intervenire quando ritiene che i diritti fondamentali dei cittadini sono violati, anche quando la legislazione vigente non è in linea con i principi costituzionali.

L’utero in affitto

Infine, Pillon solleva un’altra questione: quella dell’utero in affitto. La sua critica a questa pratica, che considera inaccettabile e potenzialmente dannosa, non ha però nulla a che fare con la sentenza della Corte. L’utero in affitto è un argomento complesso che merita una discussione a parte, ma non può essere ridotto alla realtà delle famiglie omogenitoriali, che non sono la causa di pratiche che, nel contesto legale italiano, sono già vietate. Confondere questi temi non aiuta il dibattito, ma serve solo a generare confusione.

Le famiglie omogenitoriali: una nuova realtà da riconoscere

La domanda centrale che emerge dalla polemica tra Pillon e la Corte Costituzionale è questa: come vediamo la genitorialità oggi? È davvero il padre o la madre l’unico punto di riferimento per un bambino, o è l’amore, il rispetto e la cura che questi genitori offrono ciò che conta davvero? Le famiglie omogenitoriali esistono e non sono una moda passeggera o un esperimento ideologico. Sono una realtà che deve essere accettata e riconosciuta con la stessa dignità delle famiglie eterosessuali.

L’affermazione che il riconoscimento di due madri in una famiglia omogenitoriale possa “cancellare” la figura del padre non è solo una visione limitata e datata, ma anche un’offesa a tutte quelle persone che, pur non avendo un legame biologico con un bambino, sono genitori amorevoli e responsabili. È ora che la nostra legislazione e la nostra società facciano un passo in avanti, riconoscendo che la genitorialità è una questione di amore e impegno, non di etichette o convenzioni.

