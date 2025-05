Essere gentiluomini oggi, Sandro Tomassi: “Non conosco altro modo di essere un uomo”

“Non conosco altro modo di essere un uomo che essere un gentiluomo”. Così si esprime Sandro Tomassi, sommelier e uomo d’altri tempi, ma con i piedi piantati ben saldi nel presente. E proprio questa frase, semplice e diretta, apre una riflessione necessaria oggi più che mai: ha ancora senso, nel 2025, parlare di gentiluomini?

Sandro Tomassi

Un concetto antico, ma non polveroso

Nel linguaggio comune, “gentiluomo” suona come una parola fuori stagione. Evoca immagini sbiadite di cappelli a cilindro, galanterie fuori moda e un certo formalismo ottocentesco. Ma ridurre questa figura a una cartolina d’epoca significa ignorarne la radice più autentica.

Il gentiluomo non è un uomo che segue le regole per convenzione: è qualcuno che le incarna per scelta. Non perché gli siano state imposte, ma perché le ha interiorizzate. È la differenza che passa tra l’essere educati e l’essere autenticamente rispettosi. Ecco dove Tomassi ci porta: al cuore di una questione esistenziale, più che estetica.

Il coraggio della gentilezza

In un’epoca in cui il cinismo sembra essere la lingua franca delle interazioni quotidiane, la gentilezza è diventata, paradossalmente, un atto di coraggio. Non quella cortesia di facciata, automatica e impersonale, ma la gentilezza reale, che richiede ascolto, empatia, presenza.

Essere un gentiluomo nel 2025 non significa portare il cappotto giusto o versare il vino con maestria. Significa sapere quando parlare e, soprattutto, quando tacere. Significa saper chiedere scusa, anche quando non si è del tutto in torto. Significa essere affidabili in un tempo che celebra l’effimero.

Il vino come metafora e come maestria

Tra gli oggetti simbolici del suo quotidiano, Sandro Tomassi non esita a citare il vino. Non per ostentazione, ma per convinzione. Per lui — e per molti uomini che condividono questa sensibilità — il vino è parte del bagaglio invisibile del gentiluomo: non solo come piacere, ma come codice, rito e linguaggio.

Un vino va compreso, aspettato, decifrato. Va versato con attenzione, degustato con rispetto. Richiede tempo, cura e presenza: esattamente le stesse qualità che rendono un uomo, oggi, un gentiluomo.

Nel mondo del vino, ogni bottiglia racconta una storia che ha attraversato mani, stagioni, terroir. Anche il gentiluomo è, in fondo, una creatura del tempo: affinata, mai improvvisata. E come un grande vino, non cerca l’applauso immediato ma la profondità dell’esperienza.

Eleganza come espressione di rispetto

C’è un ritorno, seppur sottotraccia, a un’idea più consapevole di stile. Non parliamo di tendenze ma di una ricerca personale: l’abito non come status, ma come linguaggio. Chi sceglie un certo tipo di eleganza oggi — sobria, coerente, discreta — spesso lo fa non per essere notato, ma per comunicare qualcosa di più sottile: rispetto per sé, per gli altri, per il contesto.

Tomassi, da sommelier, conosce bene l’importanza delle sfumature. E in fondo è proprio questo che accomuna un buon vino a un buon uomo: la capacità di evolvere senza perdere identità.

La questione maschile, fuori dai cliché

Parlare di gentiluomini non è un esercizio nostalgico, ma una riflessione attualissima su cosa significhi essere uomini oggi. In un mondo che chiede agli uomini di cambiare, ma spesso non sa come guidarli in questo cambiamento, la figura del gentiluomo può essere una bussola preziosa.

Non è un modello perfetto, ma è un punto di partenza. Non ha a che fare con il potere, ma con la responsabilità. Non è una posa, ma una postura. E soprattutto, non esclude la fragilità, ma la include, con pudore e dignità.

Educazione e intelligenza emotiva: i nuovi tratti distintivi

Essere gentiluomini nel 2025 richiede più che buone maniere: richiede intelligenza emotiva, capacità di stare nel mondo senza dominare, saper abitare la complessità con fermezza e delicatezza. È una competenza sempre più rara, e proprio per questo più necessaria.

Nel piccolo, significa saper rispondere a una mail con cura, entrare in una stanza senza volerla conquistare, saper accogliere il no senza farne un dramma personale. Sono gesti minimi, ma la somma fa la differenza.

Un modo per esserci, davvero

Chi sceglie oggi di essere un gentiluomo non lo fa per nostalgia, né per compiacere un ideale estinto. Lo fa perché ha scelto un modo di stare al mondo che non è urlato, ma saldo. In un tempo dove la visibilità sembra l’unica moneta di valore, il gentiluomo resta spesso invisibile. Ma c’è. E fa la differenza.

Non si tratta di imitare modelli del passato, ma di riscoprire, dentro il proprio tempo, una qualità che non ha mai smesso di essere attuale: l’attenzione. Verso le persone, verso i contesti, verso se stessi. In un’epoca distratta, l’attenzione è una forma di amore. E in questo, essere un gentiluomo oggi è, forse, l’unica vera forma di presenza.

