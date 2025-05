Estate. A Roma e provincia mancano lavoratori stagionali, è caccia aperta a camerieri, baristi, cuochi e bagnini

A Roma, con l’approssimarsi dell’estate, ristoranti, bar e alberghi si trovano a fare i conti con una preoccupante mancanza di personale stagionale. Secondo i dati raccolti da un’indagine condotta dall’Anpit in collaborazione con il centro studi “Articolo 46”, si evidenzia che la carenza può raggiungere picchi del 55% nel settore ospitalità. Questa situazione rischia di compromettere seriamente la qualità dei servizi offerti ai clienti e turisti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Effetti della carenza

Alcune imprese sono state costrette a ridurre gli orari di apertura o addirittura chiudere temporaneamente alcune strutture per sopperire alla mancanza di personale. La situazione è complessa: manca tra il 20 e il 25 per cento dei lavoratori necessari per far funzionare al meglio alberghi e stabilimenti balneari.

Motivazioni del rifiuto

Contrariamente alle aspettative comuni, non è la retribuzione a scoraggiare i candidati. Solo il 5% degli aspiranti lavoratori ha rinunciato per motivi economici. Il rapporto evidenzia che molti giovani preferiscono dedicarsi ad esperienze estive personali o all'apprendimento all'estero piuttosto che accettare lavori con orari impegnativi e poco tempo libero.

Proposte per una soluzione

Federico Iadicicco, presidente dell’Anpit, propone diverse soluzioni tra cui un “Bonus studi” per incentivare i giovani universitari a lavorare durante l’estate ed un “Erasmus del lavoro” per formare personale specializzato attraverso programmi europei. L’obiettivo è rendere più attraente il lavoro stagionale ampliando al contempo le competenze dei giovani lavoratori.

