Estate, ecco gli accessori hi-tech indispensabili

(Adnkronos) – Dalle cuffiette super tech agli smartwatch sono gli accessori hi-tech gli indispensabili compagni che i vacanzieri metteranno nella 'valigia' per l'estate 2023. Stando ad una analisi di Trovaprezzi.it sulle ricerche online- nel periodo 1° maggio – 9 luglio 2023 – è emerso che i prodotti di cui i vacanzieri non potranno fare a meno nelle prossime settimane sono i dispositivi hi-tech come cuffiette e orologi smart. Ma non solo. Gli analisti hanno rilevato che anche i capi di moda come il sofisticato abbigliamento da mare, occhiali da sole e sneakers sono in testa alle scelte di chi parte per le ferie. E così, se la musica fa da colonna sonora durante i lunghi viaggi in auto e durante le estati della nostra vita, non sorprende che la categoria dedicata alle cuffie abbia registrato circa 144mila ricerche nel corso delle settimane prese in considerazione. Questi prodotti suscitano maggior interesse da parte degli uomini (69% delle ricerche totali) e dei giovani 18-24 anni (27,6%). I modelli più desiderati dagli italiani sono gli auricolari bluetooth: comodi, pratici e capaci di garantire una buona qualità del suono in modalità wireless. Coloro che non vogliono correre il rischio di restare “disconnessi” durante le vacanze porteranno con sé alcuni accessori per lo smartphone (oltre 57mila ricerche in categoria) e tra i dispositivi più gettonati ci sono i caricabatterie o il generatore portatile. I più attivi nella ricerca di questi prodotti sono uomini (62,1%) e hanno tra i 35 e i 44 anni (28% delle ricerche totali). Per tutti gli sportivi un accessorio utile e irrinunciabile, specie durante le vacanze, è lo smartwatch, un wearable che ha integrato in sé tutte le principali funzionalità degli smartphone: oltre alle telefonate, alla musica e al controllo delle e-mail, con l'orologio hitech è possibile infatti monitorare le informazioni legate alla propria salute e all’attività motoria direttamente dal polso. —[email protected] (Web Info)

