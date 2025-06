Lavoro sotto il sole, la Regione Lazio impone uno stop nelle ore più calde: le nuove regole

Con l’aumento delle temperature e l’estate che sembra ormai iniziata, la Regione Lazio ha adottato un provvedimento per proteggere i lavoratori che operano all’aperto. Con un’ordinanza firmata dal presidente Francesco Rocca, da oggi fino al 31 agosto 2025 viene vietato lo svolgimento di lavori all’esterno durante le ore più critiche della giornata, cioè tra le 12:30 e le 16:00, nelle giornate in cui i livelli di rischio risultino elevati secondo le mappe ufficiali di monitoraggio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il divieto riguarda specificamente quei settori dove l’esposizione diretta al sole è parte integrante della mansione: agricoltura, florovivaismo, edilizia e attività estrattive. Le ore centrali della giornata, in queste condizioni, possono rappresentare un serio pericolo per la salute. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’ordinanza non è valida indistintamente per tutto il periodo, ma viene applicata solo nei giorni indicati dalle mappe del rischio come “ad alta esposizione al calore”. I lavoratori coinvolti operano principalmente nei campi, nei cantieri, nelle cave e in contesti analoghi, dove è difficile trovare riparo dal sole.

Restano esclusi dall’obbligo gli enti pubblici e le aziende che svolgono attività essenziali, come interventi urgenti per la sicurezza o la gestione di servizi pubblici. Tuttavia, anche queste realtà sono chiamate ad adottare misure organizzative che riducano i rischi per il personale esposto alle alte temperature. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

«È nostro compito salvaguardare la salute dei lavoratori, in particolare di quelli maggiormente esposti al calore estivo», ha sottolineato Francesco Rocca, presidente della Regione. «Questa ordinanza nasce per evitare che si verifichino situazioni pericolose e non è solo buon senso, ma un gesto concreto di responsabilità».

LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata