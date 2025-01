Etichette, quelle degli ALIMENTI sono fondamentali | Se ci sono questi codici, non comprare nulla: rischi la vita

Leggi bene le etichette prima di mettere in frigo questi alimenti. Potresti portare a tavola qualcosa di velenoso.

Nonostante e le stingenti norme che regolano il mercato alimentare, alcuni ingredienti andrebbero evitati.

Stai più possibile alla larga dai cibi che contengono queste sigle sulle confezioni e non farle mangiare nemmeno ai bambini.

Per Legge in Italia i cibi messi in vendita tra gli scaffali dei negozi della Grande Distribuzione Organizzata e più in generale di tutte le attività commerciali che si occupano di food devono riportare la lista degli ingredienti contenuti all’interno. Impara a consultarle bene.

Le etichette alimentari sono la carta di identità di quello che mangi, controlla ogni voce per scongiurare la presenza di additivi nocivi.

Etichette alimentari, perché è importante leggerle bene

Oggi rispetto al passato c’è una grandissima attenzione a fare la spesa in modo corretto perché è cresciuta tantissimo la consapevolezza alimentare. Dunque l’idea di nutrirsi bene per rimanere in salute è un principio che ormai tutti o quasi hanno fatto proprio. Non si mettono più nel carrello le cose più buone o solo le più economiche e convenienti Ma si cerca di creare un menù equilibrato e bilanciato, variando ogni giorno i cibi e, soprattutto, cercando di scegliere prodotti sani.

Sia gli alimenti freschi che quelli confezionati hanno diversi valori nutrizionali e occorre prestare attenzione per essere sicuri di portare in tavola cibi che non fanno male alla salute. Una menzione particolare meritano, a tal proposito, le etichette alimentari. Scopriamo che cosa nascondono e quali sono gli alimenti che non dovrebbero mai arrivare nel nostro carrello della spesa.

A che cosa occorre prestare la massima attenzione

Prima di consumare un alimento e dunque di acquistarlo occorre controllare i valori nutrizionali ma soprattutto il contenuto che, per legge, va indicato sulla confezione. In linea di massima sarebbe meglio evitare prodotti con una lista troppo lunga di ingredienti perché questo è sinonimo di cibi pieni di conservanti e di alimenti molto processati.

Come si legge anche nel sito web www.ispacnr.it, le etichette alimentari che riportano degli additivi come la tartrazina, contraddistinta dalla sigla E102 e il Bah, contraddistinto dalla sigla E320 assieme al glutammato monosodico sono da sono da considerare gli additivi chimici più pericolosi per la salute. L’Istituto nazionale della Salute degli Stati Uniti infatti, ha evidenziato come queste sostanze possano essere nocive per il nostro organismo dunque se trovi queste diciture sulle etichette alimentari lascia i prodotti sugli scaffali del supermercato e scegline altri.