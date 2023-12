Euro 2024, sorteggi: Italia nel Gruppo B con Spagna, Croazia e Albania

(Adnkronos) – L'Italia è inserita nel Gruppo di Euro 2024 con Spagna, Croazia e Albania. Lo hanno stabilito i sorteggi effettuati oggi a Amburgo. Il torneo in programma in Germania si aprirà il 14 giugno a Monaco di Baviera con il match Germania-Scozia. La Nazionale azzurra del ct Luciano Spalletti debutterà il 15 giugno a Dortmund contro l'Albania. Gruppo A – Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera; Gruppo B: Spagna, Croazia, Albania, Italia; Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Inghilterra, Serbia; Gruppo D: Olanda, Austria, Francia, vincitrice playoff A (Polonia, Galles, Finlandia, Estonia); Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, vincitrice playoff B (Israele, Bosnia, Ucraina, Islanda); Gruppo F: Turchia, Portogallo, Repubblica Ceca, vincitrice playoff C (Georgia, Grecia, Kazakistan, Lussemburgo). —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata