Euroma2 Open Days 2025: a Roma cinque giorni per scegliere la scuola del futuro

Dal 11 al 15 novembre 2025 il Centro Commerciale Euroma2 si trasforma ancora una volta in una grande piazza dedicata all'orientamento. L'iniziativa "Open Days", giunta alla sua decima edizione, offrirà a studenti delle scuole medie e alle loro famiglie l'occasione di incontrare licei, istituti tecnici, scuole professionali, paritarie e centri di formazione. Un evento che non si limita alla semplice presentazione dell'offerta didattica, ma propone un vero percorso di scoperta per aiutare i ragazzi a individuare la strada più adatta ai propri interessi e alle proprie aspirazioni. Promosso con il patrocinio della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Municipio IX, l'appuntamento è ormai riconosciuto come uno dei momenti più significativi del calendario educativo romano.

Euroma2 Open Days 2025: un evento in crescita per l’orientamento scolastico a Roma

Il decimo anniversario degli Open Days segna un traguardo importante. Dopo il successo del 2024, con oltre 5.000 studenti e più di 40 scuole partecipanti, quest’anno i numeri crescono ulteriormente: sono attesi oltre 6.000 studenti e ben 50 istituti, provenienti da diverse aree della Capitale e della Regione. Gli stand informativi saranno animati da docenti e studenti che racconteranno programmi, attività, laboratori e progetti, offrendo un contatto diretto con la realtà quotidiana degli istituti. L’obiettivo è ridurre l’incertezza di una scelta spesso percepita come complessa, fornendo informazioni chiare, complete e accessibili a tutti.

Le istituzioni sostengono la scelta consapevole

L’inaugurazione della decima edizione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle principali istituzioni locali, a conferma dell’importanza che l’orientamento scolastico riveste nel quadro delle politiche educative. Il Presidente di Euroma2, Francesco Pizzo, ha spiegato come l’iniziativa “permetta alle famiglie di orientarsi in un contesto accogliente e chiaro”. La Vicepresidente della Commissione Lavoro e Formazione della Regione Lazio, Maria Chiara Iannarelli, ha ricordato la necessità di “sostenere scelte consapevoli e coerenti con le inclinazioni dei ragazzi”, evidenziando l’impegno della Regione nel promuovere percorsi personalizzati di apprendimento e sviluppo.

La formazione professionale entra in primo piano

Una delle principali novità dell'edizione 2025 è la partecipazione dei centri metropolitani di formazione professionale, che portano all'interno dell'evento un'offerta formativa concreta e collegata alle esigenze del mercato del lavoro. La Direttrice della Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Maria Maddalena Perna Ruggiero, ha sottolineato "il ruolo centrale della formazione professionale nel collegare studio e mondo del lavoro", rimarcando l'importanza di un dialogo costante fra istituti e imprese. Il Consigliere della Città Metropolitana, Daniele Parrucci, ha parlato di "un'offerta in espansione grazie a investimenti condivisi", evidenziando la sinergia crescente tra enti pubblici e realtà formative.

Un appuntamento che unisce scuola, famiglie e territorio

Gli Open Days di Euroma2 non sono solo un evento espositivo: rappresentano un’occasione di incontro tra scuole, studenti, famiglie e istituzioni, unendo il mondo dell’istruzione a quello della cittadinanza attiva. La Presidente del Municipio IX, Titti Di Salvo, ha ricordato “l’impegno delle istituzioni nel supportare studenti e famiglie in un momento di scelta determinante”. L’iniziativa mira a rendere più semplice l’accesso alle informazioni, favorendo un orientamento basato sulla conoscenza diretta delle opportunità e non su percezioni o luoghi comuni.

Orientamento e futuro: il valore di un percorso condiviso

L’attenzione verso l’orientamento scolastico è cresciuta negli ultimi anni, anche grazie a eventi come gli Open Days di Euroma2, che mettono in contatto diretto giovani e istituzioni educative. Le famiglie trovano risposte alle proprie domande su percorsi di studio, metodologie didattiche, sbocchi professionali, alternanza scuola-lavoro e nuove tecnologie applicate all’insegnamento. Per molti ragazzi questo appuntamento rappresenta il primo passo verso una scelta consapevole, capace di incidere sul loro percorso personale e professionale.

Euroma2 come polo educativo e culturale

Negli anni Euroma2 ha saputo evolversi da semplice centro commerciale a punto di riferimento per eventi culturali, artistici ed educativi. Gli Open Days sono un esempio di come uno spazio pubblico possa essere ripensato come luogo di incontro e di crescita collettiva. La partecipazione delle scuole, delle istituzioni e dei centri di formazione dimostra la volontà di creare una rete stabile di orientamento e informazione, utile non solo ai ragazzi ma anche agli insegnanti e ai genitori che li accompagnano in questa fase.

Una manifestazione in linea con le nuove esigenze formative

La decima edizione degli Open Days riflette le trasformazioni del mondo dell’istruzione, sempre più attento alle competenze pratiche e alla digitalizzazione dei percorsi formativi. L’inclusione dei centri metropolitani di formazione professionale offre un quadro aggiornato delle opportunità legate alle professioni emergenti e ai settori tecnologici, creando un ponte diretto con il mondo produttivo. In questo modo l’evento non si limita a promuovere l’offerta scolastica, ma diventa una finestra aperta sul futuro del lavoro e sulle nuove forme di apprendimento.

Un riferimento stabile per gli studenti di Roma

Con oltre 6.000 studenti attesi e un numero crescente di istituti coinvolti, gli Open Days 2025 si confermano come un punto fermo per l’orientamento nella Capitale. L’iniziativa testimonia la capacità del territorio romano di lavorare in sinergia, valorizzando le diverse realtà educative e offrendo ai giovani strumenti concreti per scegliere in modo informato. Dal liceo classico ai percorsi tecnico-professionali, ogni scuola avrà modo di presentarsi, raccontare esperienze e rispondere alle domande dei visitatori.

Un appuntamento che guarda avanti

La crescita costante dell’evento e il coinvolgimento di nuovi attori indicano una direzione chiara: costruire un sistema di orientamento stabile, accessibile e partecipato. Gli Open Days di Euroma2 sono oggi una realtà consolidata che continua a rinnovarsi, restando fedele alla propria missione: aiutare i ragazzi a scoprire la scuola più adatta alle loro ambizioni e sostenere le famiglie in una scelta decisiva per il futuro.