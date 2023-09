Europa League, Atalanta-Rakow oggi: orario, dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) – Dopo la scorsa stagione senza coppe europee, l’Atalanta torna in Europa League da favorita nel girone D, con Sporting, Sturm Graz e Rakow Czestochowa. L’esordio della Dea sarà proprio contro i polacchi, alla prima partecipazione nella competizione dopo la vittoria del campionato di casa della scorsa stagione, oggi giovedì 21 settembre, alle 21. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini giocheranno in casa, al Gewiss Stadium di Bergamo. Sarà possibile vedere Atalanta-Rakow, in tv in chiaro su TV8, oltre che su Sky. In streaming su DAZN, Sky Go, NOW e il sito di TV8. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

