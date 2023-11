Europa League, Atalanta-Sporting Lisbona 1-1: bergamaschi agli ottavi di finale

(Adnkronos) – Pareggio per 1-1 tra Atalanta e Sporting Lisbona in un match della quinta e penultima giornata del gruppo D di Europa League, disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. Al vantaggio bergamasco con Scamacca al 23', replica Edwards al 56'. Nell'altro match vittoria esterna per 1-0 dei polacchi del Rakow contro lo Sturm Graz. In classifica gli orobici sono primi con 11 punti e qualificati agli ottavi di finale, segue a 8 lo Sporting che avanza al playoff, chiudono a quota 3 Sturm Graz e Rakow che si giocheranno all'ultima giornata il terzo posto, che significa playoff di Conference League. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata