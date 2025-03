Europa League, la Lazio per i quarti: la probabile formazione

E’ arrivato il giorno del ritorno di ottavi di Europa League: Lazio e Roma, forti della vittoria all’andata, seppur di misura, dovranno confermare il risultato per staccare il pass per i quarti di finale della competizione. Per le formazioni capitoline, comunque, l’esito è tutt’altro che scontato: servirà una prestazione maiuscola.

Viktoria Plzen, Koubek: “Dipenderà da noi”

Il Viktoria Plzen si è dimostrato un avversario tosto da affrontare, anche se in extremis ha perso la partita in 9 in virtù di una perla di Isaksen. Fiducioso l’allenatore dei cechi Koubek, che vuole confermare la prestazione offerta all’andata: “abbiamo fatto veramente una buona partita, forse è stata una prestazione inaspettata per la Lazio. Il risultato è stato negativo e ha cambiato anche la nostra strategia per la partita di domani. Siamo in una situazione di svantaggio e avranno i tifosi dalla loro parte, il gol di Isaksen ci ha causato un bel problema e adesso dipenderà da noi. Se a fine del primo tempo sei avanti di un gol non è garantita la vittoria, il successo dell’andata non garantisce alla Lazio il passaggio del turno”. Venderà cara la pelle, dunque, una squadra che ha “tanta energia credo che per noi avere l’opportunità di qualificarci ai quarti è un’occasione enorme e non possiamo considerare la fatica. Dovremo essere forti mentalmente e dovremo mantenere la nostra strategia, sia chi parte dall’inizio poi eventualmente anche le soluzioni a gara in corso”.

Lazio, le scelte di Baroni e la decisione dell’Uefa su Rovella e Gigot

Nel frattempo, in casa Lazio è arrivata la decisione dell’Uefa su Rovella e Gigot: il mediano italiano dovrà saltare due partite (compresa quella di stasera, ndr), a causa dell’intervento scomposto in occasione del quale, seppur involontariamente, ha colpito il volto di un avversario. Non sarà possibile alcun ricorso, poichè la valutazione del fallo è stata fatta dall’Appeals Body, l’ultimo grado di giudizio; impossibile anche rivolgersi al Tar di Losanna, che si occupa di casi che vanno dalle tre giornate di squalifica in su. Al difensore francese, invece, inflitta solo una giornata di squalifica.

Di contro, Baroni recupera pedine importanti per il suo scacchiere: Castellanos, recuperato, è stato provato ieri fra i titolari e dovrebbe essere supportato sulla trequarti da Isaksen, Zaccagni e Pedro. Il tandem in mediana visto contro l’Udinese, per forza di cose, sarà confermato: sarà formato da Vecino e Guendouzi. Recupera anche Nuno Tavares, assente contro l’Udinese, che dovrebbe tornare sulla corsia mancina. Ballottaggio aperto in porta tra Provedel e Mandas: alcuni indizi portano a Mandas titolare (fresco di rinnovo fino al 2029, ndr), visto che finora è stato sempre utilizzato in coppa, ma attenzione alle frasi di Baroni in conferenza stampa, in cui ha detto che da questo momento in poi, poichè ogni partita è importante, giocheranno i titolarissimi.

La formazione tipo, dunque, dovrebbe essere il solito 4-2-3-1: Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares; Vecino, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. In panchina siederebbero: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Gila, Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna, Dia.

Quasi tutto pronto, dunque. Stasera il fattore campo e la spinta dell’Olimpico potrebbero essere determinanti per i biancocelesti. Calcio d’inizio fissato per le 18:45, che sarà fischiato dall’olandese Danny Makkelie.

