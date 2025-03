Europa League, Lazio verso Plzen: le ultime da Formello

Archiviata la vittoria meritata ma al cardiopalma di San Siro contro il Milan, domani la Lazio torna in campo anche in Europa League, nel match delle 21 contro il Viktoria Plzen valido per gli ottavi di finale; andata in Repubblica Ceca, giovedì prossimo il ritorno tra le mura amiche.

Stamattina a Formello c’è stata l’ultima seduta di allenamenti prima della partenza per la trasferta. Stando a quanto riporta Radiosei Lazio, è confermata la defezione di Zaccagni, che è ancora alla prese con un versamento al polpaccio; il capitano si aggiunge così alla lista dei non arruolabili ai vari Castellanos, Dele Bashiru e agli acquisti di gennaio, fuori dalla lista Uefa come Pellegrini . Per il Taty c’è una speranza per il rientro nella gara di ritorno giovedì prossimo, mentre Dele Bashiru oggi ha svolto lavoro differenziato; Marusic recupera per la panchina, mentre Romagnoli, non al top nei giorni scorsi, ha superato il problema all’adduttore e domani dovrebbe essere titolare al fianco di Gila, anche se è ancora in corso un ballottaggio con Gigot e Patric, anch’egli in corsa per una maglia da titolare.

Per quanto riguarda la probabile formazione, Baroni dovrebbe schierare un 4-2-3-1, con Mandas, portiere di coppa, tra i pali, e Lazzari, Gigot, Romagnoli e Nuno Tavares in difesa. Mediana intoccabile con Rovella e Guendouzi, mentre sulla trequarti, alle spalle di Noslin, agiranno Isaksen, Dia e Pedro. Occhio anche a Vecino, che potrebbe inserirsi a centrocampo in favore del 4-3-3, ma la sensazione è che non ci dovrebbero essere stravolgimenti dal punto di vista tattico.

© Riproduzione riservata