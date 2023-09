Europa League, oggi Sheriff-Roma: orario, dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) – Oggi, giovedì 21 settembre, alle 18:45 la Roma scenderà in campo in trasferta contro lo Sheriff Tiraspol, alla Bolshaya Sportivnaya Arena, per la prima giornata del gruppo G di Europa League. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv su Sky, in streaming su NOW, SkyGO, DAZN. Contro lo Sheriff Tiraspol, secondo i bookmaker, i giallorossi hanno la strada spianata verso il primo successo in Europa della stagione. C’è grande attesa per il debutto europeo di Lukaku con la maglia romanista: Big Rom ha messo a segno l’ultimo gol in Europa League nella finale del 2020, come Paulo Dybala, autore della rete giallorossa nella scorsa finale europea. Nella rifinitura di ieri mattina della Roma, agli ordini di Josè Mourinho, prima della partenza alla volta di Tiraspol, erano assenti il capitano Lorenzo Pellegrini e Cris Smalling, ancora alle prese con i recuperi dai rispettivi infortuni. Presente Aouar e si sono allenati con i compagni Kristensen e Azmoun, seppur non utilizzabili perché non inseriti nella lista Uefa.

