Europa League: Roma -Athletic Club, le probabili formazioni

Stasera alle 21 è il momento delle italiane negli ottavi di Europa League. La Roma, dopo aver superato di misura il Porto agli spareggi, nel sorteggio di Nyon ha pescato gli spagnoli dell’Athletic Club di Bilbao, in una doppia sfida che vedrà il primo atto consumarsi all’Olimpico. L’arbitro della partita sarà lo svizzero Sandro Scharer, supportato dagli assistenti Stéphane De Almeida e Jonas Erni. Come quarto uomo scelto Lionel Tschudi, mentre al VAR pronto Fedayi San.

Una defezione in casa giallorossa è quella di Paredes, squalificato nel corso dei playoff; al suo posto agirà Pisilli. Ancora panchina per Hummels, poichè il trio di difesa dovrebbe essere composto ancora una volta da Celik, Mancini e Ndicka. Svilar in porta, a centrocampo sugli esterni Saelemaekers e Angelino, mentre in mediana pronti Konè e Cristante. Alle spalle di Dovbyk, oltre al già citato Pisilli, il solito Dybala, migliore in campo contro il Porto, ribaltato proprio grazie ad una sua doppietta.

Per quanto riguarda i baschi, mister Valverde dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Unai Simon tra i pali, Gorosabal, Paredes, Vivian e Berchiche i difensori. In mediana Gallareta e Jauregizar, sulla trequarti invece ancora vivo un ballottaggio: sembra in vantaggio l’ex Torino Berenguer, a supporto della punta Guruzeta insieme ad Inaki e Nico Williams.

