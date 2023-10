Europa League, Sporting Lisbona-Atalanta 1-2: gol di Scalvini e Ruggeri

(Adnkronos) – L'Atalanta batte 2-1 lo Sporting Lisbona in un match valido per la seconda giornata del gruppo D di Europa League, disputato oggi 5 ottobre 2023 allo stadio 'Alvalade' della capitale portoghese. Per i nerazzurri a segno nel primo tempo Scalvini al 33' e Ruggeri al 43', i padroni di casa accorciano le distanze al 31' della ripresa con un rigore di Gyokeres. Nell'altro match del girone vittoria in trasferta per 1-0 dello Sturm Graz sul Rakow. L'Atalanta vola in testa al gruppo a punteggio pieno con 6 punti, seguono Sporting e Sturm Graz a quota 3 e Rakow ultimo a zero. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

