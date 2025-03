Europa League, stasera Athletic Club – Roma: le scelte di Ranieri

E’ partito il conto alla rovescia: alle 18.45 la Roma scenderà in campo in quello che è considerato un vero e proprio esame di maturità. Le sei vittorie consecutive in tutte le competizioni e, di conseguenza, una sconfitta che manca dal 5 febbraio (2-1 a San Siro contro il Milan in Coppa Italia, ndr) sono un buon viatico per affrontare la bolgia basca del San Mamès, che sarà teatro della finale di Europa League a maggio.

Passare il turno per i giallorossi non sarà facile, al netto comunque della vittoria tra le mura amiche per 2-1: la squadra di Bilbao vuole ancora accarezzare il sogno di giocare la finale della competizione in casa, dove, peraltro, ha vinto tutte le partite disputate in questa edizione. L’unica sconfitta in casa contro club italiani in una competizione europea risale al 2014-2015, dove si impose il Toro di Ventura per 3-2; il bilancio dice, nelle 10 partite giocate, che le vittorie sono 8, poi un pareggio e una sconfitta.

L’allenatore dei baschi Valverde dovrà fronteggiare a due assenti: Vivian, infortunato, e lo squalificato Yeray, espulso nella gara di andata. Nel cuore della difesa giocheranno dunque Nunez e Aitor Paredes, con Gorosabel a destra e Berchiche a sinistra. A centrocampo agiranno Ruiz de Galarreta e Jauregizar, mentre sulla trequarti ecco i fratelli Williams e Unai Gomez. In attacco vivo il ballottaggio Sannadi – Guruzeta, con il primo favorito.

Sulla sponda Roma, Ranieri recupera Dybala, risparmiato nella vittoriosa trasferta di Empoli in campionato; di contro, perde Celik, un pilastro della difesa, infortunato nei giorni scorsi. Al suo posto pronto Hummels, con Mancini dirottato sulla destra, o Rensch. A centrocampo Paredes guiderà il centrocampo con Pisilli e Konè mezzali, mentre sulle fasce ci saranno i soliti Saelemaekers e Angelino, a segno all’andata. Dovbyk in attacco favorito sul giustiziere dei baschi all’andata, Shomurodov.

Athletic Club (4-2-3-1): Agirrezabala; Gorosabel, Nunez, Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I. Williams, Gomez, N. Williams; Sannadi.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk.

Arbitra il francese Turpin.



