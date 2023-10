Europa League, tifosi Slavia Praga aggrediscono poliziotti: 6 feriti a Roma

(Adnkronos) – Nel pomeriggio un gruppo di una decina di tifosi dello Slavia Praga, a Roma in occasione dell'incontro di Europa League contro i giallorossi, hanno acceso petardi e fumogeni vicino al commissariato Viminale. Quando gli agenti della Polizia sono intervenuti per bloccarli e identificarli, i tifosi hanno avuto una reazione violenta: sei gli agenti rimasti feriti. Per quattro tifosi dello Slavia è scattato, invece, l'arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I servizi di Ordine pubblico predisposti, ad ampio raggio, in tutto il centro della città, hanno consentito di impedire, poi, che centinaia di tifosi creassero problemi intorno all'area Archeologica del Colosseo. I tifosi sono stati infatti incanalati verso le navette e condotti allo Stadio Olimpico in sicurezza. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

