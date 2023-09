Europei di atletica di Roma 2024, biglietti scontati del 25% per le Asd affiliate a Fidal

(Adnkronos) – Una promozione dedicata al movimento di base dell’atletica leggera in vista dei prossimi Campionati Europei di Roma 2024, con l’obiettivo di rendere omaggio a chi si impegna ogni giorno per praticare e promuovere la disciplina considerata la regina degli sport. La Fondazione EuroRoma 2024, che organizza l’evento in programma la prossima estate, ha deciso di riservare un’offerta a beneficio di tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche di atletica affiliate alla Fidal e operative sul territorio italiano: le Asd potranno acquistare a un prezzo ridotto del 25% i biglietti validi per le singole sessioni serali e gli abbonamenti per tre e sei giornate di gare, che si terranno allo Stadio Olimpico di Roma dal 7 al 12 giugno 2024. La promozione sarà valida fino al 30 ottobre e le Asd potranno accedervi collegandosi a una piattaforma dedicata all’iniziativa. Inserendo il proprio codice societario le associazioni avranno infatti la possibilità di acquistare i biglietti e gli abbonamenti al prezzo scontato del 25%. Il programma dei Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024 prevede sei giorni consecutivi di gare e 11 sessioni complessive, con un’anteprima fissata per il 6 giugno in una location speciale della città, dove si svolgeranno le qualificazioni del getto del peso. Dallo scorso 17 agosto sono in vendita i biglietti per le singole sessioni mattutine e serali, con prezzi a partire da 5 euro più i diritti di prevendita e le commissioni di servizio, gli abbonamenti per le prime tre giornate di gara (“Starting Weekend”, 7-9 giugno) e per le successive tre giornate (“Ending Days”, 10-12 giugno), e l’abbonamento “All-In” che permetterà di seguire l’intero programma degli Europei di Atletica allo Stadio Olimpico. “In questi mesi ho avuto l’opportunità di frequentare diverse manifestazioni nazionali e internazionali di atletica. Mi hanno particolarmente colpito l’incredibile impegno e la grande passione che accomunano gli atleti, i tecnici e i dirigenti delle ASD e di tutto il mondo della FIDAL, che per noi rappresentano una preziosa fonte d’ispirazione. In vista dei prossimi Europei di Atletica di Roma 2024 vogliamo offrire loro l'opportunità di vivere da vicino le emozioni delle gare e di sostenere i loro atleti preferiti dalle tribune e dalle curve dello Stadio Olimpico. Dopo cinquant’anni Roma e l’Italia hanno la possibilità di ospitare un evento così prestigioso e la Fondazione è intenzionata a mettere tutti i tesserati del movimento di base nelle condizioni di partecipare a questa grande festa dell’atletica”, spiega Paolo Carito, direttore generale della Fondazione EuroRoma 2024. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

