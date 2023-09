(Adnkronos) – L'Italia è stata sconfitta dalla Turchia che si è impost per 3-2 (18-25, 25-23, 15-25, 25-22, 15-6) oggi 1 settembre 2023 in semifinale negli Europei di volley femminili 2023. La Turchia aspetta in finale la vincente di Olanda-Serbia. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

