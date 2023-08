(Adnkronos) – L'Italia batte il Belgio per 3-0 (25-17, 25-18, 25-15) a Bologna oggi, 28 agosto 2023, nel match valido per il Gruppo B degli Europei di palavolo maschile. I ragazzi del ct De Giorgi si impongono in poco meno di un'ora e mezza di gioco. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata