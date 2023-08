Europei pallavolo, Italia-Croazia 3-0

(Adnkronos) – L'Italia batte oggi la Croazia a Torino per 3-0 (25-23, 25-19, 25-17) nel match valido per la Pool B degli Europei femminili di pallavolo 2023. Le azzurre del ct Mazzanti chiudono il girone al primo posto con 5 vittorie in altrettanti match e si preparano agli ottavi di finale contro la Spagna. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

