Europei Under 21, Francia-Norvegia 1-0

(Adnkronos) – La Francia vince la sua seconda partita nel gruppo D agli Europei Under 21, lo stesso dell'Italia del ct Nicolato. I transalpini si sono imposti sulla Norvegia per 1-0 grazie alla rete di Olise nella ripresa. La Francia sale così a sei punti dopo il successo con polemica sull'Italia ed è ad un passo dai quarti di finale. Fuori dai giochi la Norvegia con zero punti in due partite. Nell'ultimo turno affronterà l'Italia, mentre alla Francia basterà un pari con la Svizzera. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

