Europei volley femminile 2023, Italia-Bulgaria 3-0

(Adnkronos) – L'Italia batte la Bulgaria per 3-0 (25-16, 25-17, 25-13) a Monza nell'incontro valido per la Pool B degli Europei femminili di pallavolo 2023. Le azzurre del ct Mazzanti centrano il terzo successo in altrettanti match disputati. L'Italia, vicinissima agli ottavi di finale, si sposta a Torino dove affronterà il 22 agosto la Bosnia ed Erzegovina.

