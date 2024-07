Eurospin, salva l’estate con 14.99€: ‘È l’acquisto della mia vita’ | Tutti gli altri lo vendono al triplo

Offerta da non perdere assolutamente all’Eurospin, questo elettrodomestico costa almeno il triplo in altri posti…

In questo periodo stiamo assistendo a un’ondata di caldo significativa, dovute non solo alla stagione estiva ma anche al cambiamento climatico.

Infatti, alcune città sono state colpite da siccità e altri fenomeni atmosferici disastrosi (basta pensare alle inondazioni in Germania dello scorso mese).

Le città sono sempre più invivibili proprio a casa delle elevate temperature che fanno diventare il cemento rovente. Una delle necessità impellenti nei prossimi anni sarà quella di aumentare il numero di alberi nei quartieri e nelle città, in modo da permettere una diminuzione della temperatura.

Ovviamente c’è la necessità di fare qualcosa di incisivo e orientato alla transizione ecologica se si è intenzionati davvero a salvare il pianeta.

Non perderti questo elettrodomestico

L’uso dei condizionatori è sempre più frequente ma questi sono molto dispendiosi sia dal punto di vista economico, sia da quello energetico. Inoltre, uno sbalzo termico così importante tra spazi interni ed esterni non è molto positivo per la salute.

Dunque andrebbero tenuti accesi per un periodo di tempo limitato per rinfrescare un po’ l’aria. I ventilatori sono decisamente più economici e non alterano in modo significativo le temperature. A poco meno di 15 euro, all’Eurospin c’è un’offerta che non si può perdere. Infatti questo elettrodomestico in qualsiasi altro posto costa almeno il triplo. Scopriamo meglio di cosa si tratta.

Ventilatore all’Eurospin a soli 14,99

È estremamente comodo e può veramente salvarvi in questo periodo di caldo furioso. Si tratta del ventilatore portatile di Beper in formato mini e ricaricabile attraverso cavo USB. Ha la batteria cosa che lo rende molto comodo da trasportare e mettere dove volete. Inoltre, potrete ricaricarlo direttamente dal vostro computer. I ventilatori portatili sono molto utili proprio perché possono essere posizionati in qualsiasi zona. Inoltre, il formato compact vi permette di portarlo con voi dovunque vogliate. L’Eurospin periodicamente propene per prezzo e quali delle vere e proprie occasioni da cogliere al volo. Non fatevelo scappare.

Infatti, questo ventilatore è anche dotato di una clip antiscivolo che vi permette di metterlo su qualsiasi superficie. È dotato di tre diverse velocità e ha una potenza di circa 10 watt. Le sue misure 16,8×11,5×20,5 cm, con un diametro di 14,5 cm. Come vedete è veramente possibile metterlo ovunque senza rubare troppo spazio. Per esempio potete utilizzarlo mentre lavorate o studiate da casa. Il formato lo rende anche meno dispendioso dal punto di vista energetico, cosa che di questi tempi è fondamentale quando si sceglie un elettrodomestico.