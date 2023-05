Eurovision 2023, bombe su Ternopil durante esibizione duo ucraino Tvorchi

(Adnkronos) – I missili russi hanno colpito ieri sera Ternopil, città di origine del duo musicale ucraino Tvorchi che rappresentava il Paese all'Eurovision Song Contest 2023, durante le finale del concorso musicale. Le autorità locali hanno dichiarato che l'attacco ha colpito magazzini di proprietà di imprese commerciali e di un'organizzazione religiosa. Due persone sono rimaste ferite. La band, che si stava esibendo sul palco mentre le sirene dei raid aerei risuonavano in tutta la città, in seguito ha pubblicato un messaggio di solidarietà su Instagram: “Europa, unitevi contro il male per amore della pace! GLORIA ALL'UCRAINA!" —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

