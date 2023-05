Eurovision 2023, Zelensky non interverrà nella serata finale

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non farà sabato un intervento in collegamento video alla giornata conclusiva dell'Eurovision Song Contest 2023. Lo ha resto noto la European Broadcasting Union (Ebu), spiegando di aver respinto la richiesta di Zelensky di intervenire. L'evento è in corso a Liverpool, ma si sarebbe dovuto svolgere in Ucraina data la vittoria dello scorso anno della sua band Kalush Orchestra. "L'Eurovision Song Contest è uno spettacolo di intrattenimento internazionale e si svolge in base a rigide regole e principi che sono stati stabiliti sin dalla sua creazione", si legge in una nota dell'Ebu che sottolinea ''la natura apolitica dell'evento''. Ed è proprio ''questo principio che vieta la possibilità di fare dichiarazioni politiche o simili come parte del concorso". La nota afferma quindi che la richiesta di Zelensky di rivolgersi al pubblico del concorso "purtroppo non può essere accolta in quanto sarebbe contraria alle regole dell'evento", nonostante sia stata formulata con "lodevoli intenzioni". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

