Eva Grimaldi, avete mai visto il primo marito? In pochi lo conoscono | Un uomo davvero d’altri tempi: bello come un Adone

L’attrice veronese Eva Grimaldi ha fatto parlare a lungo di sé per questioni legate al gossip. Un ex compagno fu decisivo nella sua vita

Dopo una lunga carriera da attrice che l’ha vista molto presente sia al cinema che sul piccolo schermo, Eva Grimaldi ha acquisito un’enorme popolarità soprattutto grazie alla sua partecipazione all’edizione del 2021 del Grande Fratello Vip.

In precedenza la bella interprete veronese aveva partecipato a ‘Ballando con le stelle‘ in una delle sue prime edizioni e al reality ‘Pechino Express‘ una decina d’anni fa. La Grimaldi ha poi occupato le prime pagine dei rotocalchi di cronaca rosa per una vicenda molto intima.

Infatti dopo aver avuto alcune relazioni con personaggi molto noti del mondo dello showbiz, dall’attore Gabriel Garko al critico d’arte e parlamentare Vittorio Sgarbi, dichiarò pubblicamente la sua omosessualità legandosi sentimentalmente all’attivista e militante politica Imma Battaglia.

Tra le due è ancora in corso una relazione che dura ormai da più di quattordici anni e che è sfociata nel matrimonio celebratosi con rito civile a maggio del 2019. Prima di scoprire la propria omosessualità Eva Grimaldi ha avuto storie con alcuni uomini celebri ma non solo.

Eva Grimaldi, pochi sanno del suo primo matrimonio: un uomo bellissimo

Nel 2006 l’attrice di Nogarole Rocca convolò a nozze con il suo compagno dell’epoca, un imprenditore sconosciuto ai più ma che la bella Eva ha definito come l’uomo più importante della sua vita. Un marito dunque, dal quale ha poi divorziato ufficialmente poco prima di risposarsi con Imma Battaglia.

Lui si chiamava (si chiama) Fabrizio Ambroso ed è un noto imprenditore che per parecchi anni ha lavorato nel settore dell’import-export e dell’arredamento. Ambroso, anche lui veronese, ha lavorato nel corso della carriera sia nella sua città d’origine che in Lombardia.

Eva Grimaldi, il divorzio la fece stare male: la confessione a distanza di anni

A distanza di tempo è stata la stessa Grimaldi a confessare il suo disagio e l’amarezza per una relazione che non avrebbe mai voluto chiudere: “Mi è caduto il mondo addosso e mi sono sentita abbandonata. Dalla sera alla mattina mi sono ritrovata da sola e mi sono rifugiata nell’alcol“.

Dopo anni dal divorzio con Ambroso la Grimaldi è convinta di conoscere la vera ragione di quella rottura: “La risposta che mi sono data è che il suo non era vero amore. Lui voleva l’attrice, non la donna in carne ed ossa“.