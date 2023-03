Eventi Roma e Lazio giovedì 16 e venerdì 17 marzo, gli appuntamenti

Vediamo insieme gli eventi di Roma per le giornate di giovedì 16 e venerdì 17 marzo. Iniziamo con l’inaugurazione, venerdì 17 marzo al MAXXI di Roma, della mostra “Conscious Collective”. Una esposizione collettiva delle opere di Tsibi Geva, Maria Saleh Mahameed e Noa Yekutieli che raccontano una complessa realtà culturale, tra identità e luoghi, memoria e legami.

Diverse le origini, le influenze, le sensibilità, persino le tecniche e i materiali che i tre artisti prediligono. Eppure i loro lavori rivelano inattese connessioni. Le opere in mostra affondano le radici nelle singole biografie e raccontano di esperienze intime ma universali al tempo stesso.

Altro interessante appuntamento è per giovedì 16 marzo della mostra “La Gabbia e il Volo: diritti delle donne violati nel mondo” a cura di Antonio E.M. Giordano. Il titolo è ispirato al verso “da questa muta gabbia prendere il volo” della poetessa persiana Forough Farrokhzad (Teheran 1934-1967), che denunciò le prevaricazioni maschili.

La mostra La Gabbia e il Volo

18 artiste, usando linguaggi espressivi (pittura tradizionale e digitale, scultura, installazioni, fotografia, grafica, video) e materiali eterogenei, testimoniano solidarietà con le rivendicazioni delle donne iraniane e afghane, rendendo omaggio alle oltre 500 vittime della repressione in Iran e alle donne che rischiano la vita togliendo il velo e protestando in strada.

Per visitare la mostra dovremo recarci presso la Sala del Consiglio Giuseppe Impastato via della Greca 5 Roma, dal 16 al 31 marzo 2023 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17.

160 anni di Poste Italiane, la mostra che racconta il Paese

Una immagine della mostra

Una mostra per festeggiare il compleanno di Poste Italiane. Nei 160 anni di vita, trascorsi in costante sintonia con il Paese, Poste Italiane ha senza dubbio contribuito allo sviluppo socioeconomico e alla modernizzazione dell’Italia, dalla sua costituzione in Stato Unitario fino a oggi.

Per questo la mostra “Poste Storie” racconta come è evoluto nel tempo il ruolo delle Poste nel nostro Paese attraverso uno spazio immersivo che intreccia fatti storici, elementi curiosi e sorprendenti e arte utilizzando differenti stili e diverse tecniche di comunicazione: scrittura, video, audio, proiezioni immersive, realtà aumentata, gioco, podcast Poste storie si trova presso l’Ufficio Postale – Piazza San Silvestro, 19 – Roma

Teatro a Roma, al Ghione debutta “Non ci resta che ridere”

In scena da giovedì 16 e fino al 19 marzo 2023 al Teatro Ghione di Roma la commedia “Non ci resta che ridere”, scritta e diretta Da Antonio Grosso, con Maria Bolignano, Enzo Casertano, Giuseppe Cantore, Francesco Procopio.

Uno spettacolo esilarante che racconta le avventure di un trio comico degli anni ’90. La storia narra le vicende del trio, ispirandosi ad attori famosi che hanno caratterizzato la comicità italiana, come per esempio Lopez, Solenghi e Marchesini, e ne racconta la rottura che porta alla separazione a causa di questioni di cuore. Per biglietti e info sugli orari QUI.

Maria Bolignano, Enzo Casertano, Giuseppe Cantore, Francesco Procopio

Eventi Roma giovedì 16 e venerdì 17 marzo, al Quarticciolo torna TBQLetteraturaDuemila

Tornano nel Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma (Via Ostuni, 8) scrittori, storie, parole e riflessioni sui nostri giorni. Il primo è il giornalista e conduttore Michele Santoro. Il 16 marzo alle 21 il giornalista e conduttore aprirà la rassegna con il monologo “Parole Senza Rete”.

Un’incursione nella nostra società parlando di guerra, capitalismo, disuguaglianze. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite

