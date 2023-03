Eventi Roma e Lazio sabato 18 e domenica 19 marzo, gli appuntamenti

Vediamo insieme gli eventi di Roma per le giornate di sabato 18 e domenica 19 marzo. Partiamo dalla notizia che renderà felici tutti gli sportivi capitolini e non: Torna la “Run Rome The Marathon 2023”.

Appuntamento ormai giunto alla ventottesima edizione con la corsa su strada in partenza da Via dei Fori Imperiali. La manifestazione è organizzata da Infront Italy S.p.A. insieme a Corriere dello Sport S.r.l., Atielle Roma S.r.l. e Italia Marathon Club.

Edizione 2022 di Rome Run the Marathon

Partenza domenica 19 marzo alle ore 8:30 da via dei Fori Imperiali, info su “Run Rome the Marathon”.

Per gli appassionati di Casa e Design l’appuntamento è dal 18 al 26 marzo alla fiera di Roma ingresso Est. Lì si tiene infatti la “Casa Idea Expo Design” nove giorni di manifestazione in cui i visitatori potranno scoprire gli allestimenti delle migliori aziende nazionali del settore. In mostra soluzioni per l’abitare altamente qualificate e specializzate di mobilieri provenienti dalle diverse regioni d’Italia. Spazio anche all’artigianato di alta qualità che rappresenta maestria e tradizione del territorio.

Due i padiglioni della Fiera di Roma allestiti per Casaidea 2023, uno dedicato a Ristrutturazione, Arredo & Giardino e l’altro a Design & Lifestyle, un viaggio nelle novità e tendenze dell’abitare delle oltre 250 aziende presenti per l’edizione 2023.

Per maggiori informazioni casaidea.com

La locandina di Casa Idea

Eventi Roma sabato 18 e domenica 19, Riccardo Rossi on stage

Ultimi due giorni, quelli di sabato 18 e di domenica 19 marzo per assistere al teatro Parioli di Roma allo spettacolo “Riccardo Rossi on stage”.

Riccardo Rossi si esibisce in un unico spettacolo per i suoi vent’anni di carriera, portando sul palco innumerevoli ritratti di persone e situazioni analizzate nel suo modo assolutamente visionario e dissacrante.

Michael Jackson che sfida Albano, una festa di matrimonio che dura più del matrimonio stesso, l’acquisto dell’agenda più famosa del mondo, la Filofax, le lettere alla rubrica della “Salute di Repubblica”, l’età dell’innocenza che tutti noi abbiamo vissuto alle elementari, sono alcuni momenti di un’intera carrellata di situazioni che Rossi ha stigmatizzato con la sua follia comica durante la sua carriera.

Per info su biglietti e orari visitare il sito del Teatro Parioli.

