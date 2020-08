Eventi sportivi nella seconda metà del 2020

Fortunatamente per la nostra voglia di sport, la seconda metà del 2020 non ci lascerà inappagati: siamo pronti per affrontare i prossimi mesi col fiato sospeso, grazie a tutti gli sport che la faranno da padrona? Nel caso voleste scoprire di più su tutti gli appuntamenti sportivi che potreste aver voglia di seguire nei prossimi mesi, state tranquilli: siete nel posto giusto. Nelle prossime righe, infatti, vi proporremo una veloce carrellata di tutto quello che non vorrete proprio perdervi per la fine dell’estate e per la stagione autunno/inverno: una collezione sportiva da leccarsi i baffi.

Calcio: tra Coppe e Campionato il divertimento è assicurato

Certo, dopo lo stop ne abbiamo viste delle belle: il campionato è ripartito con nuove emozioni e nuovi numeri, ma le coppe che proseguono fino a fine agosto ci danno ben poco respiro in vista della ripartenza della serie A. Il calciomercato inizierà il primo di settembre e finirà a metà ottobre, circa, mentre il campionato di calcio ricomincerà, con tutte le sue emozioni e una nuova stagione rovente di novità (quelle che ci regalerà il mercato appena citato) il 19 settembre.

Riusciremo a far fronte a tutto il divertimento che ci assicurano questi appuntamenti e alle giocate online che potremo decidere di fare se volessimo trascinare il divertimento anche fuori dallo spazio delle partite vere e proprie? Staremo a vedere. Nel frattempo, come diceva un grande saggio, “Buon campionato a tutti!”.

Tennis: dove eravamo rimasti?

Certo, per quanto riguarda l’atteso Wimbledon quest’anno ci toccherà saltare: il più celebre torneo su prato al mondo, infatti, è stato annullato per questa edizione 2020. Ma niente paura: a Flushing Meadows dal 31 agosto dovrebbero cominciare gli Us Open, secondo Slam del 2020. A settembre il circuito sarà in Europa, sulla terra battuta di Kitzbuhel, per un ATP 250, seguito dai Masters 1000 di Madrid del 13 settembre e Roma il 20 dello stesso mese. Il nuovo calendario si chiuderà con il tanto atteso Roland Garros, in programma a Parigi dal 27 settembre: tante possibilità per fare le nostre giocate sui più famosi siti di gioco online, insomma!

Insomma, non possiamo rimanere indietro con gli appuntamenti nemmeno per quanto concerne questo sport, nonostante la delusione di Wimbledon!

Moto Gp e Formula Uno: mesi infuocati per i motori

La Moto GP è ricominciata e con lei tutte le emozioni derivanti dalle gare su due ruote: ne abbiamo già viste delle belle (e pure delle brutte, a dirla tutta, ma si sa che questo sport è decisamente pericoloso) ma ancora molte ne vedremo, dato che fino a novembre le gare ci terranno incollati al divano ogni domenica. Imperdibile la gara di Valencia. Chi conquisterà il titolo di campione nel 2020?

E per quanto riguarda gli altri motori, quelli della Formula Uno? Nessun problema, anche loro sapranno regalarci emozioni intense nel corso di ciò che ci resta di questo 2020: l’ultima gara si svolgerà infatti ad Abu Dhabi il 29 novembre. Riusciremo a “tenere botta” fino a quella data, con i duelli su pista più famosi al mondo?



Come abbiamo visto, le emozioni saranno tantissime: sapremo senza dubbio farci trovare pronti!