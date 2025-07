Ex capo scout di Terracina condannato per abusi su minori

Il tribunale di Roma ha emesso una sentenza significativa nel caso del capo scout di Terracina, accusato di diversi reati contro minori. L’imputato è stato condannato a sette anni di reclusione per crimini gravi come pornografia minorile, atti persecutori, estorsione e violenza sessuale. Inoltre, la sentenza prevede il pagamento di una multa di 26.000 euro e l’interdizione perpetua da ogni incarico pubblico e educativo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’inchiesta è stata condotta grazie alla collaborazione fra la Polizia Postale di Latina, la magistratura e il Centro Antiviolenza per Minori, “Crescere Insieme”, di Latina. Tutto è partito dalla denuncia dei genitori e degli educatori del gruppo scout Terracina 3, che hanno avuto il coraggio di segnalare i fatti alle autorità competenti.

I genitori dei bambini molestati dall’ex caposcout

Monica Sansoni, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Lazio, ha espresso soddisfazione per la sentenza. Ha sottolineato l'importanza dell'attenzione verso i segnali di disagio dei minori e ha lodato il lavoro svolto dalle istituzioni che hanno agito prontamente. Sansoni ha anche ribadito quanto sia essenziale una rete coesa tra enti sociali e istituzioni nella protezione dei più vulnerabili.

Sostegno alle vittime

La sentenza include risarcimenti per le famiglie delle vittime e per le associazioni che si sono costituite parte civile. La decisione del tribunale rappresenta un passo importante verso la guarigione della comunità colpita da questi eventi tragici. La Garante ha inoltre ringraziato pubblicamente il gruppo scout e la comunità parrocchiale per il loro senso civico.

Questa vicenda mette in luce la necessità di una vigilanza continua sui diritti dei minori. È un promemoria che richiama l'obbligo morale e istituzionale di garantire un ambiente sicuro ai bambini e agli adolescenti. Infine, Monica Sansoni ha rivolto un pensiero affettuoso ai ragazzi coinvolti nella speranza che possano ritrovare serenità con il tempo.

