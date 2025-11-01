Ex tombarolo sfida gli archeologi dell’Appia: “lo studio non serve, vi insegno io!”

Un acceso dibattito ha smosso nei giorni scorsi il mondo dell’archeologia italiana, e tutto è partito da un post su Facebook. Nascosto dietro il nickname Zucchero filato, un ex tombarolo ha deciso di sfidare apertamente l’equipe di archeologi impegnati nel progetto “Appia Antica 39”. Questo progetto si occupa di portare alla luce un antico complesso funerario. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

“Archeologia pratica” dei tombaroli

Le parole del tombarolo sono state dirette e senza mezzi termini: ha definito gli studiosi “ridicoli e improvvisati” e ha offerto loro una sorta di collaborazione non richiesta, affermando che qualsiasi tombarolo potrebbe insegnare “l’archeologia pratica” senza perdere tempo con anni di studio.

L’attacco sui social di “Zucchero filato”

La dichiarazione shock è apparsa nei commenti a un post sul progetto "Appia Antica 39", suscitando reazioni miste tra curiosità e indignazione. Lo stesso Zucchero filato ha dichiarato, con toni beffardi, che fare amicizia con i tombaroli sarebbe la chiave per imparare realmente sul campo. Questo messaggio è stato accolto con sdegno dalla comunità accademica, ma ha anche acceso un riflettore su una realtà spesso nascosta: quella dei predatori di tombe, ancora attivi in alcune aree d'Italia.

Il progetto “Appia Antica 39”

Il progetto "Appia Antica 39" è uno degli scavi più promettenti degli ultimi anni. Gli archeologi coinvolti hanno lavorato instancabilmente per riportare alla luce frammenti preziosi della storia romana. Le critiche ricevute non sembrano aver smorzato il loro entusiasmo né la loro determinazione. Al contrario, hanno risposto evidenziando l'importanza della metodologia scientifica e della preservazione del patrimonio culturale.

Il mondo accademico reagisce

L’attacco di Zucchero filato ha subito attirato l’attenzione di studiosi e professionisti del settore. Molti si sono schierati a difesa del valore della ricerca accademica e dell’approccio metodico che caratterizza il lavoro degli archeologi professionisti. “Non possiamo permettere che dichiarazioni così superficiali screditino il nostro impegno”, ha commentato uno degli archeologi coinvolti nel progetto.

Le scoperte illegali dei tombaroli

L’episodio solleva anche interrogativi sui rischi legati alle scoperte illegali. I tombaroli operano spesso in maniera furtiva, sottraendo reperti senza alcun rispetto per il contesto storico e culturale dei siti in cui intervengono. Queste pratiche danneggiano irrimediabilmente i siti storici e privano la collettività della possibilità di conoscere aspetti fondamentali del passato.

Educare alla tutela del patrimonio storico e culturale

Sebbene le parole di Zucchero filato possano sembrare solo una provocazione, potrebbero aprire un dialogo sulla necessità di educare il pubblico sull’importanza della tutela del patrimonio storico e culturale. Potrebbe essere l’occasione per riflettere su come integrare maggiormente la società nella protezione dei nostri tesori archeologici, promuovendo al contempo una maggiore consapevolezza sui danni causati dalle pratiche illegali.

Tombaroli: chi sono e perché minacciano il patrimonio archeologico italiano

I tombaroli sono persone che scavano illegalmente in aree archeologiche, sottraendo reperti antichi destinati al traffico illecito di beni culturali. In passato il termine indicava soprattutto chi violava le tombe etrusche, ma oggi riguarda chiunque saccheggi siti storici, già conosciuti o ancora da scoprire.

Un fenomeno diffuso in tutta Italia

Dai piccoli centri del nord fino al sud, i tombaroli operano ovunque. Possono agire come singoli individui o in gruppi organizzati, spesso collegati alla criminalità. I reperti trafugati non restano però sempre nel mercato nero: possono arrivare anche in musei o collezioni private, perdendo per sempre il loro contesto storico e archeologico.

I danni al patrimonio culturale

L’Italia è tra i Paesi più ricchi di testimonianze storiche e archeologiche, ma questa ricchezza la rende anche particolarmente vulnerabile. Ogni reperto sottratto dai tombaroli rappresenta una perdita irreversibile: non solo un danno economico, ma soprattutto culturale e scientifico, impossibile da quantificare.