Expo 2030, tre donne per Roma: Bebe Vio, Sabrina Impacciatore e Trudie Styler testimonial

(Adnkronos) – Tre donne testimonial per Roma, candidata all'Expo 2030. Secondo quanto si apprende da fonti del Comitato, l'atleta paralimpica Bebe Vio, l'attrice Sabrina Impacciatore e Trudie Styler, moglie di Sting, attrice, attivista per i diritti umani e ambasciatrice dell'Unicef, interverranno domani al Bie in occasione della presentazione delle tre città candidate (oltre a Roma, Riad e Busan) prima del voto dell'Assemblea generale.

