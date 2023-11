Ey Italia nell’ anno fiscale 2023 fatturato record a 1,1 miliardi (+20%)

(Adnkronos) – Nonostante l'incertezza e la complessità del quadro macroeconomico, EY in Italia ha registrato numeri da record nel fiscal year 2023 con un fatturato netto di 1,1 miliardi di euro, in crescita del 20% rispetto al 2022. “Con la chiusura del FY23 siamo giunti alla conclusione del piano triennale avviato nel 2021 con un incremento netto del 50%. Una crescita legata a tre elementi fondamentali: apertura internazionale, trasformazione tecnologica e integrazione di competenze diverse. A fronte di problemi sempre più complessi legati allo stato di permacrisi degli ultimi anni, siamo riusciti a posizionarci in modo differenziante sul mercato e a supportare i nostri clienti in processi trasformativi a 360 gradi”, ha dichiarato Massimo Antonelli, CEO EY Italy e Chief Operating Officer EY Europe West, in occasione della presentazione dei risultati raggiunti nel Fiscal Year 2023 e degli obiettivi futuri della firm (qui il resoconto completo). In sintesi, i principali risultati raggiunti da EY Italia nel FY2023 sono: “Questi risultati sono il frutto dell’evoluzione della nostra cultura aziendale, fondata su leadership, wellbeing, performance, per garantire un futuro di crescita sostenibile”, afferma Massimo Antonelli. Un futuro sostenibile che punta prima di tutto sulle persone ovvero 8.500 professioniste e professionisti che operano all'interno di un contesto d'impresa attento a temi fondamentali come crescita professionale, diversità e inclusione, ad esempio, con programmi di formazione sia tecnica che manageriale, iniziative in favore dell'annullamento del gender pay gap e del sostegno alla genitorialità. L'attenzione alle persone va oltre i confini aziendali fino a riguardare le comunità dove la firm opera, anche attraverso il coinvolgimento su base volontaria di dipendenti e collaboratori impegnati in prima persona: “Con il programma di volontariato EY Ripples, che permette alle persone di EY di donare le proprie competenze per far fronte alle sfide sociali più impegnative, EY in Italia nel FY23 ha avuto un impatto positivo su circa 800 mila persone grazie all'impegno su base volontaria di oltre 1.800 dipendenti”. Parallelamente alla sostenibilità sociale, avanza a ritmo serrato anche la sostenibilità ambientale di EY con obiettivi completamente misurabili, primo fra tutti il traguardo net zero emission entro il 2025, per una realtà che è già carbon negative a livello globale dal 2021. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

