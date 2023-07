F1 Gp Austria 2023, Verstappen partirà dalla pole oggi nella Sprint

(Adnkronos) – L'olandese della Red Bull Max Verstappen, già poleman nelle qualifiche di ieri, conquista il primo posto in griglia anche per la Sprint Race del Gp d'Austria, in programma oggi alle 16.30. Il bicampione del mondo in carica e leader iridato gira in 1'04"440 precedendo il compagno di squadra, il messicano Sergio Perez (1'04"933), poi l'inglese della McLaren Lando Norris (1'05"010), il tedesco della Haas Nico Hulkenberg (1'05"084). In difficoltà rispetto a ieri le due Ferrari che partiranno in terza fila con lo spagnolo Carlos Sainz (1'05"136) davanti al monegasco Charles Leclerc (1'05"245). —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

