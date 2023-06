F1, Gp Canada 2023: Verstappen trionfa ed eguaglia Senna

(Adnkronos) – Max Verstappen trionfa nel Gp del Canada 2023, ottava prova del mondiale 2023 di F1, conquistando la 41/a vittoria della carriera, eguagliando i successi di Ayrton Senna. L'olandese della Red Bull si impone davanti allo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso e all'inglese della Mercedes Lewis Hamilton. Buona prova in rimonta delle Ferrari: quarto il monegasco Charles Leclerc e quinto Carlos Sainz che si lasciano alle spalle il messicano della Red Bull Sergio Perez. "Sono molto contento adesso. Non è stata una gara così lineare, scivolavamo parecchio, però siamo riusciti a far funzionare il tutto. Vincere il Gp numero 100 per il team è qualcosa di incredibile", ha commentato Verstappen dopo il successo. "E' fantastico, non mi sarei mai aspettato di arrivare a questi numeri a livello personale, oggi è stata una grande giornata – ha aggiunto l'olandese – Se mi aspettavo Aston Martin e Mercedes più vicine? Mi aspettavo le cose come sono andate, però come detto è stato davvero difficile mantenere l'aderenza e la temperatura delle gomme, per questo il vantaggio non è stato così ampio. Ma abbiamo vinto e questa è la cosa più importante". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata