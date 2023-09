F1 Gp Giappone, Verstappen in pole position e Ferrari insegue

(Adnkronos) – Max Verstappen con la Red Bull in pole position nel Gp del Giappone 2023 a Suzuka, le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz inseguono dalla seconda e terza fila. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo e leader del Mondiale, dopo aver dominato le terze prove libere oggi si conferma il più veloce (1'28''877) anche nelle qualifiche centrando la nona pole stagionale. Verstappen precede le McLaren dell'australiano Oscar Piastri e del britannico Lando Norris, che ottengono il secondo e il terzo tempo. Il monegasco Leclerc, con la migliore delle Ferrari, chiude al quarto posto e partirà in seconda fila. Alle sue spalle, in terza fila, la Red Bull del messicano Sergio Perez e la Ferrari dello spagnolo Sainz, reduce dalla vittoria nel Gp di Singapore. Completano la top ten le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russel in quarta fila, la Alpha Tauri di Yuki Tsunoda e la Aston Martin di Fernando Alonso in quinta fila. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

