F1 Gp Olanda 2023 prove libere, qualifiche e gara: orari tv Sky e Tv8

(Adnkronos) – Parte oggi 25 agosto il weekend del Gp d'Olanda 2023 che segna la ripresa del Mondiale di Formula 1. Max Verstappen, dominatore della stagione con la Red Bull, cerca l'ottava vittoria di fila sulla pista di casa e si avvia a conquistare il terzo titolo mondiale di fila. La Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz prova a impensierire il leader del Mondiale senza illudersi: "Per battere la Red Bull bisogna aspettare il 2026 con i nuovi regolamenti", dice Leclerc, che si dice "sereno" sul rinnovo del contratto che lo lega al Cavallino Il weekend, dalle prove libere di oggi al Gp di domenica 27 agosto passando per le qualifiche di sabato 26, sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport per gli abbonati. In streaming, tutto in diretta sulla piattaforma Now e sull'app SkyGo. In chiaro e in differita tv, invece, su TV8 le qualifiche e la gara. F1 GP OLANDA 2023, PROGRAMMA E ORARI TV Venerdì 25 agosto Ore 12:30 Prove libere 1 – Diretta su Sky Sport Ore 16:00 Prove libere 2 – Diretta su Sky Sport Sabato 26 agosto Ore 11:30 Prove libere 3 – Diretta su Sky Sport Ore 15:00 Qualifiche – Diretta su Sky Sport; Differita su Tv8 in chiaro alle 21; Domenica 27 agosto Ore 15:00 GP Olanda – Diretta su Sky Sport; Differita su Tv8 in chiaro alle 18. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata