F1, Gp Ungheria: oggi le qualifiche, orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Dopo la vittoria di Verstappen a Silverstone e le prove libere di ieri, la Formula 1 torna oggi in pista per le qualifiche del Gp di Ungheria. Dalle 12.30 prenderà il via la terza sessione di prove, quindi dalle 16.00 la sessione di qualifica che vale la pole position per la gara che si disputerà domenica 23 luglio a partire dalle 15.00. In tv, sarà possibile vedere le qualifiche in chiaro e in diretta su Tv8, canale 8 del digitale terrestre, quindi sui canali 201 e 207 di Sky, oppure in streaming su Sky Go, Now e tv8.it. Il più veloce è stato George Russell con la sua Mercedes che ha chiuso in 1:38.795 davanti a Oscar Piastri con la McLaren a +0.359 e Lance Stroll a +1.218 con l'Aston Martin. Errore di Sergio Perez al via e Red Bull a muro, ma non è andata bene neanche alla Ferarri di Carlos Sainz uscito fuori pista. Quarto tempo per l'altra McLaren di Lando Norris, seguito dall'Aston Martin di Fernando Alonso, l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas e la Ferrari di Charles Leclerc settimo. A chiudere la top ten l'Alfa Romeo di Guanyu Zhou, la Williams di Logan Sargeant e la Haas di Nico Hulkenberg. Sul tracciato asciutto dell'Hungaroring, dopo la pioggia della prima sessione di prove libere, è stata la Ferrari di Leclerc a far segnare il miglior crono nella seconda sessione di giornata in 1.17.686. Alle sue spalle la McLaren di Norris, ad appena 15 centesimi di secondo dal tempo del monegasco. Terza l'Alpine di Pierre Gasly a +0.232. Ottavo posto per l'Aston Martin di Alonso, mentre è solo decima l'altra rossa di Sainz, seguita dalla Red Bull di Max Verstappen. Solo 16esima la Mercedes di Lewis Hamilton e 18esima l'altra Red Bull di Sergio Perez, mentre George Russell, reduce dal miglior tempo nelle in FP1 disputate sotto la pioggia, chiude addirittura ultimo con la Mercedes.

