F1 Gp Usa 2023, Verstappen vince ancora e flop Ferrari

(Adnkronos) – Max Verstappen, già campione del mondo, dopo la Sprint vince anche il Gp degli Stati Uniti oggi 22 ottobre sul circuito di Austin in Texas. Il pilota olandese della Red Bull centra la 15esima vittoria nel Mondiale 2023 e la 50esima in una carriera impreziosita già da 3 titoli. Verstappen precede la Mercedes di Lewis Hamilton e la McLaren di Lando Norris, capace al via di bruciare la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, scattato dalla pole position e solo sesto al traguardo, alle spalle della rossa del compagno Carlos Sainz e dalla Red Bull di Sergio Perez. Chiudono la top ten la Mercedes di George Russell settimo, l'Alpine di Pierre Gasly, l'Aston Martin di Stroll e decima l'Alpha Tauri di Yuki Tsunoda.

© Riproduzione riservata