F1, Verstappen campione del mondo di sabato: è la prima volta?

(Adnkronos) – Max Verstappen campione del mondo di Formula 1 per la terza volta consecutiva. Il pilota olandese della Red Bull si laurea campione del mondo in Qatar ancora prima del Gp: il ritiro di Sergio Perez nella Sprint di oggi regala il titolo al 26enne olandese che diventa iridato di sabato. Una situazione anomala nel circus , ma non unica. Nella storia del Mondiale, il titolo è stato assegnato di sabato in altre 5 occasioni. Una volta, addirittura di venerdì: nel 1987 un incidente all’inizio del weekend mise ko Nigel Mansell e consenti a Nelson Piquet di festeggiare con ampio anticipo. Nel 1959 l'ultima gara (di 9) del Mondiale è sabato 12 dicembre. Il campione è Jack Brabham su Cooper T51. E' il primo pilota australiano a vincere un Mondiale di Formula 1. Anche nel 1962 l'ultima gara è di sabato 29 dicembre: il campione è Graham Hill su BRM P57. Nel 1981 dopo aver cancellato dal calendario il GP degli Stati Uniti America-Est, fu deciso di correre a Las Vegas. Il 17 ottobre, un sabato, la gara la vince Alan Jones, ma il campione è Nelson Piquet su Brabham BT49. Anche il Mondiale successivo, quello del 1982, si chiude di sabato 25 settembre. Il campione è Keke Rosberg – arrivato alla Williams al posto di Jones – primo finlandese iridato della storia. Nel 1983 il campionato chiude i battenti sabato 15 ottobre. Nelson Piquet conquista il titolo con la Brabham BT52. Per Piquet il tris mondiale arriva di fatto venerdì 14 novembre 1987.

