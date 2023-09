“Facciamo sesso e non ti sfratto”, arrestato ufficiale giudiziario

(Adnkronos) – Sesso per evitare lo sfratto. Un copione portato avanti per mesi e che ha finito per portare all'arresto di un ufficiale giudiziario di Nocera Inferiore. I militari della Sezione Operativa del Reparto Territoriale carabinieri e del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria – G.T.E. della Guardia di Finanza di Salerno oggi hanno arrestato un ufficiale giudiziario in servizio al Tribunale di Nocera Inferiore con l'accusa di aver chiesto prestazioni sessuali a donne 'in condizione di gravissimo disagio socioeconomico' per evitare loro lo sfratto. L'uomo deve rispondere di numerosi episodi di concussione sessuale aggravata, violenza sessuale aggravata, rivelazione di segreto d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, avvenuti tutti tra luglio e novembre dello scorso anno. A carico dell'Ufficiale Giudiziario è stato inoltre disposto il sequestro preventivo "per sproporzione" in relazione a beni per un valore superiore a 150.000 euro tra cui titoli, depositi e un motoveicolo ritenuti dal Gipp incompatibili con le fonti di reddito lecito usufruite dall'indagato. Il Pubblico Ufficiale è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella propria abitazione. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata