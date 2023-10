Facebook e Instagram, subito a pagamento: quanto costa abbonamento web e smartphone

(Adnkronos) –

Instagram e Faccebook a pagamento da novembre 2023. Meta, colosso proprietario dei due social network, ha annunciato che offrirà in Europa un abbonamento per l'utilizzo dei social senza pubblicità. Da novembre, il servizio avrà il prezzo di 9,99 euro al mese per la versione web e il costo di 12,99 euro al mese per le versioni da smartphone iOS e Android. La decisione, rende noto la società, è stata adottata "in conformità con le normative europee" relative alla protezione dei dati e ai mercati digitali. Gli abbonamenti costituiscono un'offerta supplementare che consentirà l'utilizzo e la consultazione dei due social senza inserzioni pubblicitarie. La modalità con pubblicità, invece, rimarrà disponibile a chi continuerà ad iscriversi normalmente, come accade ora, senza nessun pagamento. In quest'ultimo caso, spiega Meta, nei feed compariranno inserzioni pubblicitarie ritenute "rilevanti" per gli utenti. Gli abbonamenti a pagamento saranno accessibili a persone di età superiore ai 18 anni nell'Ue, nei paesi dello spazio economico europeo (See) e in Svizzera. Cosa succede a chi possiede più profili? Meta ha chiarito che a partire dal primo marzo 2024 agli account aggiuntivi di ciascun utente verrà applicato un costo aggiuntivo di 6 euro al mese per la versione web e di 8 euro al mese per la versione smartphone. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata