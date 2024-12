Facebook, questa è la TRUFFA più pericolosa dei social | Ti invitano ad aprire il messaggio e ti fregano pure le password di dieci anni fa

Fai attenzione a questo messaggio, potresti cascare nella nuova tuffa di Facebook. Sono già tanti gli utenti raggirati.

Se non rispondi nel modo giusto rischi di perdere tutti i tuoi dati. L’unico modo per difendersi è sapere come agiscono i cybercriminali

Sembra una chat come un’altra e invece può diventare l’inizio di un vero e proprio incubo.

Ecco come fare a mettere al sicuro la tua privacy e a proteggere informazioni personali, chat, foto e video.

Purtroppo di recente il canale social è diventato una trappola, scopri come fare per non essere la prossima vittima della truffa di Facebook.

Facebook, la truffa pericolosissima che imperversa sull’antenato di tutti i social network

Per anni Facebook è stato un luogo sicuro, nato da un’idea di alcuni studenti universitari americani tra cui Mark Zuckerberg, al fine di mettere in contatto compagni di classe e colleghi di College. Sono trascorsi decenni dall’origine del network che ha fatto da apripista per il mondo social che tutti noi oggi conosciamo. Oggi purtroppo è, come gli altri canali di comunicazione, un veicolo di scambio condivisione ma anche un mezzo al servizio della cybercriminalità.

L’ultima truffa che si è diffusa su Facebook ha dell’incredibile. L’unico modo per cercare di difendersi è capire come funziona il raggiro, così da riuscire a evitare di cadere nella trappola. Vediamo che cosa è successo agli iscritti che sono stati già vittime della frode di Facebook.

Come funziona e come fare a difendersi

Come si legge su www.perugiatoday.it, alcuni utenti scritti a Facebook hanno ricevuto una mail molto particolare, che comunicava loro una una preziosa vincita, pari addirittura a un milione di sterline inglesi. Le persone hanno raccontato di aver ricevuto perfino il numero del biglietto di una fantomatica lotteria, insieme alla comunicazione della loro vincita.

Infine, alle vittime designate è stato anche detto di non ignorare la mail per non rischiare di dover poi rinunciare al premio. La email in questione è stata mandata a tappeto a tantissimi utenti e, purtroppo, non rappresenta un colpo di fortuna ma solo un tentativo di truffa vero e proprio, studiato ad arte, che serve a sottrarre agli utenti iscritti a Facebook i loro dati personali. Ai malcapitati infatti, viene chiesto di inserire i propri dati personali, lo stato civile, il nome, il cognome, il numero di telefono, l’occupazione e altri dati sensibili. Dunque, se ricevi email che ti comunicano la vincita di una lotteria, da Facebook da altri canali social, ignorale e inserisci l’account da cui le hai ricevute nella lista degli utenti non attendibili e spam.